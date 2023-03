Miguel Stilwell garante que EDP não está interessada em mais aquisições

Leia Também EDP arranca construção de primeiros parques solares de 20 MW nos Países Baixos

"Talvez outros estejam interessados, mas nós temos um caminho muito claro para o crescimento", responde Miguel Stilwell d’Andrade quando questionado sobre um eventual interesse da EDP em ativos de energia renovável que possam vir a ser vendidos por petrolíferas. Entrevistado pela Bloomberg TV , em Londres, o presidente executivo da elétrica afirma ainda que os países europeus não estão a investir o suficiente em energia renovável.Miguel Stilwell d’Andrade apela, por isso, a que sejam aceleradas as licenças e as interligações e que seja reduzida a burocracia. "Deveríamos estar a investir três ou quatro vezes mais rápido do que estivemos a fazer nos últimos dois anos", defendeu."Não é só uma tarefa da Comissão Europeia, tem de ser também ao nível dos estados-membros", disse o responsável da empresa que pretende investir 25 mil milhões de euros até 2026. "Têm de ser muito mais focados em fazer acontecer estas coisas a curto prazo, é mais uma questão de execução do que de visão", acrescentou.