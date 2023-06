O último dia do evento Fórum BCE vai juntar vários líderes de bancos centrais mundiais em Sintra para discutir política monetária. Além da presidente do Banco Central Europeu (BCE) Christine Lagarde, também vão estar presentes o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.