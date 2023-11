Os ministros das Finanças da Zona Euro encontram-se em Bruxelas com as regras orçamentais na região na agenda. Após a suspensão devido à pandemia e à guerra da Ucrânia, prevê-se que estas sejam retomadas em 2024, com nova formulação apesar dos habituais tectos de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) para a dívida pública e de 3% do PIB para o défice.