A Greenvolt reporta os números do seu terceiro trimestre fiscal e do acumulado dos primeiros nove meses do ano. A energética liderada por João Manso Neto encerrou a primeira metade do ano com prejuízos de três milhões de euros. A empresa justificou as perdas com o esforço de investimento realizado, bem como o efeito cambial adverso de 10 milhões de euros decorrentes da desvalorização do zloty polaco.