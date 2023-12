A presidente do Banco Central Europeu (BCE) vai estar na Academia de Ciências Morais e Políticas, em Paris, para discursar e para uma sessão de perguntas e respostas. Também o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, vai fazer o discurso de abertura na conferência "Uma banca em transformação", em Madrid, e o vice-presidente do conselho de Supervisão do BCE, Frank Elderson, irá participar em vários painéis da COP28, no Dubai.