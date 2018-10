A semana em oito gráficos: Bolsas europeias registam maior queda semanal desde Fevereiro

Bolsas do Velho Continente caem mais de 4% As principais praças da Europa Ocidental registaram quedas superiores a 4% esta semana. O movimento de sell-off nos EUA acabou por contagiar o Velho Continente, cuja descida semanal foi a mais acentuada desde Fevereiro passado, com o índice Stoxx600 a recuar para mínimos de Dezembro de 2016.

PSI-20 cede 3,79% na semana O índice de referência nacional recuou 3,79% no cômputo da semana, ampliando para 7,08% a sua perda no acumulado do ano. A maior queda na praça lisboeta foi da Altri, que afundou 12,46%. A travar maiores perdas no acumulado entre segunda e sexta-feira estiveram as duas únicas cotadas com saldo positivo na semana: a Sonae e a Sonae Capital.

Altri lidera descidas na praça lisboeta A Altri desvalorizou 12,46% na semana, numa altura em que o sector do papel esteve em queda acentuada na Europa depois de terem sido publicadas notas de análise onde as empresas americanas foram alvo de cortes de avaliação significativos. Os receios alastraram-se ao Velho Continente e as empresas portuguesas não escaparam. A Pharol, Mota-Engil, Corticeira Amorim e Galp Energia foram outras das cotadas que mais terreno perderam no PSI-20.

Man e Hays pressionam desempenho do Stoxx600 A fabricante alemã de veículos pesados Man e a empresa britânica de recrutamento Hays foram as cotadas do índice de referência europeu Stoxx600 que mais caíram esta semana, ao recuarem 17,02% e 16,23%, respectivamente. O Stoxx600 perdeu, no cômputo dos cinco dias, 4,64%, para 358,96 pontos – mínimos de 30 de Dezembro de 2016.

WestRock penaliza S&P 500 A WestRock, empresa norte-americana de embalagens de papelão ondulado, perdeu 16,34% esta semana, tendo sido a cotada do Standard & Poor’s 500 que mais caiu, contribuindo para a perda agregada de 4,42% do índice. A pressionar a cotada esteve a o furacão Michael, que levou a que a WestRock encerrasse logo na segunda-feira as suas instalações na Florida.

Turbulência bolsista e inflação debilitam dólar Apesar de a nota verde ter ganho terreno na sexta-feira, face às suas principais congéneres, no acumulado da semana depreciou-se face ao iene e ao euro – penalizada pela turbulência que assolou o mercado de acções e pelos dados da inflação nos EUA que mostraram que o crescimento dos preços moderou em Setembro.

Petróleo quebra mais de 4% em Londres O preço do petróleo registou uma queda no saldo da semana, à conta dos receios em torno da quebra da procura. As cotações já estavam a descer devido à expectativa de que o furacão Michael iria penalizar a procura por combustíveis, nos Estados Unidos, quando a OPEP cortou as estimativas para a procura por petróleo dos seus membros, em 2019, agravando ainda mais as descidas. O Brent do Mar do Norte, que é negociado em Londres e serve de referência às importações europeias, caiu 4,79% entre segunda e sexta-feira.