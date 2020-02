DAX liderou ganhos na Europa Contas de empresas acima do esperado e a descida dos novos infetados com o coronavírus animaram os investidores no início da semana. Depois, a revisão do método de cálculo fez disparar as novas vítimas e acabou com o entusiasmo. Ainda assim, o saldo semanal foi positivo, com o alemão DAX a liderar ganhos.

PSI-20 ganha 0,73% na semana O índice lisboeta alternou em cada um dos dias de uma semana que começou e terminou no vermelho. No entanto, as valorizações de 0,32% e de 1% conseguidas na terça e quinta-feira pesaram mais do que as quedas registadas, permitindo à bolsa nacional ter um saldo semanal positivo de 0,73% na segunda semana consecutiva em alta.

Jerónimo Martins “pôs” PSI-20 no verde A retalhista somou 6% numa semana em que a Corticeira Amorim e a EDP apreciaram perto de 2%. Com uma queda superior a 6%, a Sonae Capital liderou as perdas. A EDP Renováveis esteve em destaque, tendo renovado consecutivamente novos máximos de sempre.

Evolution Gaming “vence” jogo das bolsas A cotada especializada na produção de jogos de azar garantiu a maior valorização no índice de referência europeu após ter fechado 2019 com um aumento de 49% nas receitas face ao ano anterior. Já a Centrica foi a empresa que mais caiu após perdas provocada pelo teto imposto no Reino Unido às faturas do gás e luz.

Nvidia brilhou no S&P 500 A fabricante de placas gráficas adiantou estimativas positivas para as vendas nos primeiros três meses do ano, o que animou os investidores e elevou os títulos da cotada em mais de 16%. A Under Armour saiu penalizada após revelar resultados desapontantes em 2019, antecipou crescimento a um só dígito em 2020.

Euro perde terreno para o dólar A moeda única europeia depreciou perto de 1% contra a divisa norte-americana, com o dólar a ser apoiado pelos indicadores robustos relativos à evolução da economia dos Estados Unidos. Já face à libra o euro ganhou valor, com a divisa britânica penalizada pelo receio de um “hard Brexit”.

China ajuda petróleo a melhor semana em cinco meses O petróleo Brent, que serve de referência a Portugal e à Europa, valorizou quase 5% na semana passada, o melhor desempenho semanal desde setembro do ano passado. O barril de crude avançou para o patamar dos 57 dólares com o aumento da procura pela China. Também o ouro, prata e cobre registaram variações positivas.