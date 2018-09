A semana em oito gráficos: PSI-20 cai 3,5% em semana negra para a Mota-Engil

O PSI-20 perdeu valor em todas as sessões desta semana, elevando para nove dias o período de quedas consecutivas. Trata-se do maior ciclo de quedas desde Agosto de 2011 , que atirou o índice português para o valor mais baixo desde Novembro do ano passado. O índice português perdeu valor pela segunda semana seguida e está agora com saldo negativo no ano, bem longe dos ganhos próximos de dois dígitos que chegou a registar.

A semana foi de perdas para todas as cotadas do PSI-20, mas a Mota-Engil foi, de longe, a mais penalizada. As acções da construtora recuaram quase 20% neste período, sofrendo a maior desvalorização semanal desde Outubro de 2008, mês que foi marcado pela crise financeira mundial, que se seguiu ao colapso do Lehman Brothers.

A consultora francesa Altran destacou-se pela negativa, sofrendo uma das maiores perdas na Europa, depois de ter anunciado piores resultados do que o esperado pelos analistas. O "free cash flow" foi negativo em 225 milhões de euros no primeiro semestre, muito acima dos 14 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Chips e redes sociais lideram quedas em Wall Street

As quedas mais intensas na semana foram protagonizadas por uma fabricante de chips e uma rede social. A Micron Tehcnology caiu mais de 12% depois de o seu CFO ter alertado sobre os preços e as vendas de micro-processadores. O Twitter liderou as quedas entre as redes sociais depois do CEO da cotada ter testemunhado no Congresso dos EUA, gerando receios de que poderão ser introduzidas medidas regulatórias mais duras para o sector.



No lados dos ganhos destacou-se também uma fabricante de chips. A AMD disparou mais de 11%, para máximos de 12 anos, depois de vários analistas terem salientado que a cotada vai beneficiar com a fraqueza da rival Intel.