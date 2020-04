A sua semana dia a dia: Bancos centrais tomam a palavra

A Galp Energia é a primeira empresa do PSI-20 a anunciar os resultados trimestrais, cujo mês de março já tem o impacto das medidas de confinamento. A empresa já divulgou os dados preliminares em termos de operação. Assim, as vendas de produtos petrolíferos caíram no primeiro trimestre 13% face ao período homólogo, e as vendas de gás natural tiveram uma queda homóloga de 24%. Já a eletricidade aumentou 7%. A Galp, por outro lado, tem estado sob pressão devido à descida das cotações do petróleo.

Terça-feira

O INE divulga o inquérito rápido e excecional às empresas, que tem feito semanalmente desde que o estado de emergência foi declarado. Assim se consegue perceber o nível de atividade e os principais impactos que a crise da covid-19 está a ter no setor empresarial nacional. No dia seguinte, quarta-feira, 29 de abril, divulga os inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores.



Quarta-feira Fed volta a reunir-se



As reuniões da Fed de dois dias voltam esta semana, com Jerome Powell a anunciar as decisões na quarta-feira, um dia antes de se saber o que fará o BCE. Neste dia serão conhecidos os primeiros indicadores trimestrais da atividade económica nos Estados Unidos, com a divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre, e que se espera que tenha tido uma queda, pela primeira vez em seis anos. No dia seguinte, serão conhecidos os dados dos pedidos de subsídio de desemprego.



Quinta-feira Christine lagarde avança na resposta



O BCE divulga as conclusões da reunião de política monetária que decorre a 30 de abril. O Banco Central Europeu tem vindo a tomar medidas como resposta aos impactos da covid-19, tendo um programa de compra de ativos de 750 mil milhões de euros em curso, só por conta da emergência com o novo coronavírus, que se junta ao programa que já estava em vigor. E é aqui que o mercado vê mais margem de atuação, com o aumento do plafond para estas compras em mais 250 mil milhões. Além disso, disponibilizou fundos de liquidez para os bancos a menor custo, aceitando mais colaterais.



Quinta-feira PIB da zona euro mostra trimestre



O Eurostat divulga a evolução económica da Zona Euro (os analistas atiram para uma queda de mais de 3%) e na União Europeia no primeiro trimestre. Também se ficará a conhecer a evolução económica de países como Espanha, Itália e França, dos mais afetados pela covid-19 na União. O Eurostat divulga ainda a estimativa rápida da inflação de abril.



Quinta-feira Assembleias virtuais continuam



O universo Sonae reúne os acionistas esta semana. A Sonaecom e a Sonae Capital têm assembleias gerais marcadas para 29 de abril, mas a Sonae Indústria e a Sonae para 30. A Sonae já disse que vai manter a proposta de dividendos. Também dia 30 realizam-se as reuniões da Altri, Cofina (que detém o Negócios) e Ramada.



Sexta-feira Países produtores de petróleo começam a corta

Os maiores países exportadores reunidos na OPEP, mais os aliados, no grupo que ficou conhecido como OPEP+, começam a aplicar o corte de produção que acordaram fazer no início do mês de abril, face ao excesso de matéria-prima que se encontra no mercado, ainda mais quando se assiste a uma diminuição também da procura. Situação que levou os preços do crude para níveis nunca vistos.