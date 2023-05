A sua semana dia a dia: dividendos e AG na bolsa de Lisboa. Juros na Turquia

A SAD do Futebol Clube do Porto (FCP) vai avançar com uma emissão de obrigações junto de investidores de retalho com um montante máximo de 40 milhões de euros. A taxa de juro fixa bruta ao ano é de 6,25%, o valor mais elevado para uma emissão da SAD portista desde 2014. O período de subscrição decorre até 2 de junho.