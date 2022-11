A sua semana dia a dia: época de contas no PSI, Eurogrupo e alterações ao OE

A época de resultados continua a centrar as atenções dos investidores ao longo da semana. Na quarta-feira é a vez da Sonae, numa altura em que as retalhistas estão em especial destaque face à perspetiva de impostos sobre lucros excessivos do setor. No primeiro semestre, o resultado líquido da Sonae atingiu os 118 milhões de euros, quase duplicando aos 62 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. Lá fora, há também contas da Adidas e do Commerzbank.