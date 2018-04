A sua semana dia-a-dia: Os resultados em Lisboa e a reunião do BCE

A semana será marcada pelo arranque dos resultados das cotadas do PSI-20 do trimestre, em Lisboa. Lá fora, as gigantes do sector tecnológico reportam contas e o BCE realiza a sua reunião de política monetária.

Segunda-feira Gigantes tecnológicas apresentam contas do trimestre

A semana será novamente marcada pela divulgação de resultados do primeiro trimestre. Depois dos grandes bancos dos EUA terem apresentado contas, as maiores tecnológicas mundiais reportam contas ao longo dos próximos dias. A Alphabet, dona da Google, divulga contas já esta segunda-feira. Microsoft, Amazon.com, Samsung, Sony ou Intel são outras das empresas do sector que apresentam resultados durante a semana.



Segunda-feira Actividade industrial na Zona Euro

A actividade industrial na Zona Euro deverá ter registado uma ligeira desaceleração, em Abril. Segundo as estimativas da Bloomberg, o índice da Markit para a actividade industrial terá descido para 56,1 pontos, face aos 56,6 pontos registados um mês antes. Já em Março, o indicador tinha crescido ao pior ritmo dos últimos oito meses, com as fábricas a adiarem a produção devido às limitações de capacidade.



Terça-feira Emmanuel Macron encontra-se com Donald Trump





O presidente francês faz uma visita de três dias aos EUA. Emmanuel Macron e o presidente norte-americano, Donald Trump, encontram-se para o primeiro jantar oficial esta terça-feira. Assuntos como a guerra comercial e os impostos sobre as importações de aço e alumínio estarão em destaque na agenda. Quarta-feira Bancos europeus divulgam resultados

O Credit Suisse reporta os indicadores relativos à sua actividade nos primeiros três meses do ano. Outros grandes bancos europeus, como o Deutsche Bank, o UBS, o Barclays e o Santander, apresentam contas esta semana. Ainda na quarta-feira, o Facebook e o Twitter juntam-se às muitas empresas a apresentar lucros.



Quinta-feira Mario Draghi deixa juros e programa de compras inaterados

O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter tudo igual na sua política monetária. As taxas de juro deverão permanecer em zero. Ainda assim, os investidores estarão especialmente atentos a declarações em torno do programa de compra de activos. Mario Draghi poderá deixar algumas pistas sobre o fim do programa de compra de activos na Zona Euro.





Quinta-feira Jerónimo Martins reporta lucros