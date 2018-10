Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,64% para 4.956,41 pontos

Stoxx 600 ganha 0,47% para 353,98 pontos

Nikkei desvalorizou 0,16% para 21.149,80 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 2,7 pontos para 1,916%

Euro cai 0,04% para 1,1388 dólares

Petróleo em Londres desce 0,49% para 77,24 dólares o barril

Itália e resultados do HSBC animam bolsas

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta segunda-feira, 29 de Outubro, animadas pela decisão da S&P, conhecida na sexta-feira, de não cortar o rating de Itália, e pelos resultados acima do esperado do britânico HSBC, que estão a impulsionar o sector da banca.

O HSBC sobe mais de 4%, depois de os seus lucros terem crescido quase 12% nos primeiros nove meses deste ano.

Esta evolução está a levar o londrino Footsie a ganhar 0,79%, enquanto a bolsa de Milão valoriza 1,34%, a beneficiar da decisão surpresa da S&P.

As bolsas da Euronext abriram cerca de uma hora e meia mais tarde devido a problemas técnicos.

Depois de uma sessão de perdas na Ásia, devido aos receios em torno do impacto da guerra comercial na economia chinesa, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,47% para 353,98 pontos.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe 0,64% para 4.956,41 pontos, animado pelos ganhos superiores a 1% do BCP, Galp e EDP.

Juros italianos em queda acentuada

A beneficiar da decisão da S&P estão também os juros da dívida de Itália, que registam fortes descidas em todas as maturidades. A yield associada às obrigações a dez anos cai 8,7 pontos para 3,359%, depois das subidas recentes motivadas pelos receios em torno do orçamento e das consequências do seu chumbo por parte de Bruxelas.

Recorde-se que, na sexta-feira,ao contrário do que era expectável para a maioria dos analistas, a Standard & Poor’s não reduziu o "rating" de Itália para o último nível de "lixo". A agência de notação financeira optou antes por descer apenas a perspectiva para "negativa", deixando o rating em BBB (segundo nível acima de "lixo")

O alívio dos juros estende-se à generalidade dos países do euro. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos desce 2,7 pontos para 1,916%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a queda é de 2,8 pontos para 1,539%.

Na Alemanha, pelo contrário, os juros sobem 0,3 pontos para 0,355%.

Euro em queda face ao dólar

A moeda única europeia está a negociar em queda face ao dólar, depois de a CDU de Angela Merkel ter vencido as eleições no estado federado de Hesse, mas com apenas 28% dos votos, o seu pior resultado em mais de 50 anos.

O euro desliza 0,04% para1,1388 euros, depois deter subido 0,25% na última sessão.

Petróleo cai com possível aumento da produção da Rússia

O petróleo está a negociar em queda nos mercados internacionais depois de, no sábado, a Rússia ter sugerido que poderá aumentar a sua produção, que está já em níveis recorde. Estes sinais de Moscovo surgem dias depois de a Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) e seus aliados terem dito que poderão cortar a produção do cartel em 2019.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, cai 0,49% para 67,26 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, recua 0,49% para 77,24 dólares.

Ouro a caminho da primeira subida mensal desde Março

Depois de quatro subidas semanais consecutivas, o ouro está a caminho do primeiro mês de ganhos desde Março. O metal precioso tem beneficiado da instabilidade nos mercados accionistas e visto crescer o seu valor enquanto activo de refúgio.

Nesta altura, porém, segue em terreno negativo, com uma descida de 0,36% para 1.229,08 dólares por onça. Já a prata recua 0,65% para 14,6015 dólares.