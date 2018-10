Abrir uma conta em menos de 120 segundos? A Monese já chegou a Portugal

A fintech Monese, que conta com mais de 600 mil utilizadores, escolheu Lisboa para abrir o seu terceiro escritório.

Há uma nova fintech que vai instalar-se em Portugal. A Monese, especializada na disponibilização de serviços financeiros através do telemóvel, escolheu Portugal para abrir o seu terceiro escritório. Com mais de 600 mil utilizadores, este "banco" online permite abrir uma conta através do smartphone em menos de 120 segundos.





Depois de Tallinn e Londres, Lisboa será a terceira cidade que fará o suporte comercial e o desenvolvimento de software da Monese. Criada em 2013 por Norris Koppel (na foto), a Monese tem registado um rápido crescimento no segmento das fintech na Europa.





"Com uma conta corrente totalmente mobile, disponível em 20 países europeus e em 11 línguas, a Monese permite a particulares e a empresas usufruir de serviços financeiros no Reino Unido e na Europa", adianta o comunicado divulgado esta quarta-feira.