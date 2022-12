Ações da Tesla em mínimos de setembro de 2020. Queda este mês supera os 40%

A empresa liderada por Elon Musk apenas vai produzir durante 17 dias em janeiro nas instalações de Xangai, entre o dia 3 e o dia 19, sendo depois interrompida a produção de 20 a 31 de janeiro. É incerto se serão produzidos outros modelos além do 3 e do Y, que representam o grosso da produção da fábrica chinesa.

Leia Também Fábrica chinesa da Tesla vai produzir modelos 3 e Y apenas 17 dias em janeiro

S&P 500 nesse mesmo ano. A certo ponto, chegou a ser a quinta empresa mais valiosa do índice, mas este ano a capitalização bolsista da Tesla já caiu para os 357.362,8 milhões de dólares, o que representa uma desvalorização de 67,89% desde o início do ano e a retira, pela primeira vez das 10 empresas mais valiosas do índice.





Leia Também Musk volta a prometer não vender mais ações da Tesla

O ano tem sido de castigo para a Tesla, que em 2022 viu o valor em bolsa cair mais de 60%. Após as notícias de que a fábrica chinesa da fabricante de automóveis vai funcionar menos dias em janeiro, os títulos da empresa chegaram a cair mais de 9%.A notícia deu um novo golpe nas ações da gigante norte-americana, que seguem a desvalorizar 8,13% para os 113,135 dólares, estando a negociar em valores mínimos desde 8 de setembro de 2020.As perspetivas de que a Tesla seria líder no segmento dos carros elétricos levou a uma escalada da empresa em bolsa em 2020, tendo conquistado o seu lugar noJá desde o início do mês, os títulos da empresa recuaram 41,93%.O declínio da fabricante de veículos elétricos em bolsa acontece num ano marcado pelo regresso da guerra à Europa, que levou a um aumento dos preços de forma generalizada. A isto soma-se a escassez de chips a nível mundial e a polémica compra do Twitter - período durante o qual o multimilionário se desfez