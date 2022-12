Ações de trabalhadores de startups pagam menos IRS

A tributação no momento da compra de participações sociais associadas a planos de “stock options” vai deixar de existir a partir do próximo ano. Já a cobrança de impostos sobre as mais-valias passa a abranger apenas metade dos ganhos.

