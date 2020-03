"As avaliações dos ativos de risco tornaram-se mais atrativas, mas, devido à dificuldade de estimar ganhos futuros, não está claro que já estejam completamente baratos", escreveu o diretor de investimento global do Credit Suisse, Michael Strobaek, numa nota de análise de 22 de março.

"É muito cedo para entrar novamente em ativos de risco de maneira significativa, porque não se pode descartar um renovado movimento de vendas devido à evolução da pandemia e às suas consequências económicas", acrescentou.

As ações globais caíram mais de 30% em relação ao pico de 2020, e os spreads do crédito aumentaram muito com a venda de títulos de risco num contexto de deterioração do surto de coronavírus.

Embora a potencial recuperação económica deva ser acentuada, ainda não é altura de aproveitar a baixa do mercado acionista para comprar, sublinhou Michael Hood, estratega do JPMorgan Asset, num outro "research".

O fluxo de dados nas próximas semanas revelará uma "retração económica de escala histórica" e as perspectivas dos EUA são extremamente incertas, acrescentou.

"A corrida contra a dinâmica do tempo enquanto as empresas tentam sobreviver num contexto de procura extraordinariamente baixa implica que algumas diferenças muito subtis determinarão se uma economia terá uma recessão em forma de V ou U", comentou Hood. "Depende da rapidez com a qual as atuais restrições à atividade física possam ser levantadas".

Semanas cruciais

Enquanto isso, as próximas duas a quatro semanas serão cruciais para os mercados financeiros, pois os investidores precisam ver informações "significativas" de que as medidas de distanciamento social e contenção estão a achatar a curva de contágio, de acordo com Strobaek.

"Esperamos que surjam sinais positivos nesse sentido", afirmou. "Por enquanto, recomendamos esperar".