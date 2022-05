Air France-KLM vai vender 2,3 mil milhões em novas ações para cortar dívida

4,03 euros.

A Air France-KLM vai vender novas ações para reduzir o endividamento e reembolsar parte da ajuda pública que recebeu no pico da crise da covid-19. O aumento de capital será de 2,26 mil milhões de euros e o período de subscrição vai decorrer entre 27 de maio e 9 de junho, segundo anunciou a companhia aérea."Queremos estar numa posição em que podemos aproveitar qualquer oportunidade num setor da aviação em mudança e em que somos capazes de acelerar os nossos compromissos ambientais", explicou o CEO Ben Smith, citado em comunicado.Do montante captado pela emissão de novos títulos, a companhia aérea vai usar 1,7 mil milhões para reembolsar obrigações emitidas em abril do ano passado e detidas pelo Estado francês. A colocação está incluída num aumento de capital mais alargado de 4 mil milhões de euros que a empresa tinha anunciado.Em reação ao anúncio da colocação de novas ações, os títulos da Air France-KLM chegaram a tombar 7,3% no arranque da sessão em Paris, no maior tombo desde 7 de março, negociando nosO Estado francês, que detém 28,6% do capital, irá participar na operação para manter a posição, enquanto o Governo dos Países Baixos também quererá manter a participação, que é atualmente de 9,3%. Além destes acionistas, a gigante do negócio de "shipping" CMA GGM também já anunciou pretender investir 400 milhões de euros na companhia aérea.No início desta semana, a Air France-KLM anunciou também que está em conversações com a Apollo Global Management no sentido de uma injeção de capital de 500 milhões de euros numa sucursal do grupo, que detém as operações de manutenção. Na altura adiantou também que o capital e o levantamento das restrições da covid-19 irão permitir reforçar as contas nos próximos trimestres.