O grupo francês LVMH, dono da Louis Vitton e da Dior, comprou a norte-americana Tiffany & Co por 16,2 mil milhões de dólares, e a empresa dos Estados Unidos sobe agora 5,6%. A Charles Schwab acordou a compra da totalidade da rival TD Ameritrade por 26 mil milhões de dólares , ou 48,50 dólares por ação, o que representa um prémio de 19% face ao preço do fecho da sessão do dia 20 de novembro, anunciaram as empresas. As ações da TD Ameritrade sobem 3,26% e as da Charles Schwab caem 0,9%.O grupo francês LVMH, dono da Louis Vitton e da Dior, comprou a norte-americana Tiffany & Co por 16,2 mil milhões de dólares, e a empresa dos Estados Unidos sobe agora 5,6%.

Segundo o jornal chinês Global Times, Washigton e Pequim estarão perto de selar a primeira fase do acordo comercial parcial entre ambos, depois de o conselheiro da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, ter dito que os dois países iriam conseguir chegar a um entendimento ainda antes do final deste ano.Como consequência, as empresas dos setores mais sensíveis ao comércio externo são as que mais valorizam. Exemplo disso são as fabricantes de "chips", com a Nvidia a liderar os ganhos no setor e a subir 3,5%.Outro dos motores desta valorização em Wall Street é a série de grandes aquisições por parte de empresas norte-americanas.