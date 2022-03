Ataque junto à Polónia, Eurogrupo e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

O ataque de domingo das forças russas contra a base em Yaroviv, a escassos quilómetros da fronteira da Ucrânia com a Polónia, traz o conflito até à "porta" da NATO. Washington já advertiu o Kremlin que qualquer ataque dentro das fronteiras da NATO dará origem a uma resposta em pleno da organização, lembrando que o artigo 5.º prevê a resposta militar da Aliança se o território de algum dos seus membros for atacado. Algum nervosismo com a situação pode contagiar cotadas como o BCP e Jerónimo Martins, que têm operações na Polónia.