BCE pode aumentar a bazuca em 500 mil milhões de euros

O Banco Central Europeu (BCE) vai injetar mais dinheiro na economia, perante o aumento do número de casos de covid-19 e o regresso ao confinamento em alguns países europeus, de acordo com um inquérito a economistas realizado pela Bloomberg.

Os inquiridos estimam que o banco liderado por Christine Lagarde irá aumentar a bazuca em 500 mil milhões de euros, somando este montante aos 1,35 biliões previstos no programa de compra de dívida do BCE. A maioria espera que esta medida seja anunciada em dezembro, segundo a agência de notícias.

O BCE não deverá fazer alterações à política monetária quando se reunir na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro. No entanto, alguns analistas esperam que Lagarde sinalize já que o novo apoio à economia está a caminho.





"O BCE vai confirmar que está preparado para aliviar mais a política monetária, mas não irá tomar já uma decisão", afirmou Kristian Toedtmann, economista no DekaBank, à Bçoomberg. "Na preparação para a reunião de dezembro, o foco estará virado para as perspetivas económicas e para um pacote de medidas adequado", rematou.



A maioria dos participantes no inquérito prevê, por outro lado, que o programa de emergência do banco central será prolongado por mais seis meses, até ao final de 2021.