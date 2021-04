BCE usa o silêncio para manter mercados calmos

Da reunião de política monetária deste mês pouco se poderá esperar. O Banco Central Europeu (BCE) terá de ter a capacidade de medir cada palavra que conste no documento com as decisões para não provocar um ataque de nervos ao mercado. Para já, a inflação mantém-se abaixo da meta do banco e os juros da dívida da região num patamar baixo. E é assim que Christine Lagarde, a líder da instituiç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...