BCP dispara quase 15% após "compras" de Nuno Amado

O BCP está a valorizar quase 15% depois de um dia de pesadas perdas mas no qual, já depois do fecho, surgiu o anúncio de que chairman do banco, Nuno Amado, havia adquirido meio milhão de títulos do banco.





O banco liderado por Miguel Maya segue a subir 12,99% para os 13,57 cêntimos, mas já chegou mesmo a disparar 14,49% para os 13,75 cêntimos. Desta forma, a instituição distancia-se do mínimo histórico que registou na última sessão (12,01 cêntimos), ultrapassado o contexto de grande nervosismo para os mercados de capitais a nível internacional.