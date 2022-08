BCP e grupo EDP puxam PSI para a linha d'água

cotada com maior peso no PSI, que valoriza 0,62%, depois de, no dia 22, ter atingido máximos históricos.





A bolsa de Lisboa inciou a sessão a negociar na linha d'água, numa altura em que as bolsas europeias que já abriram se encontram no vermelho. O índice de referência PSI ganha 0,01%, para 6.267,87 pontos, com oito das 15 cotadas a cair, quatro a subir e três inalteradas.As perdas são lideradas pelo BCP, que desvalorizava, nos primeiros minutos de negociação, 0,41%, num dia em que o setor da banca na Europa está no vermelho.As energéticas também estão em baixa, com EDP Renováveis e EDP e cair 0,39% e 0,35%, respetivamente.Também no vermelho encontram-se a Semapa (-0,27%), a Corticeira Amorim (-0,19%), REN (-0,18%), Mota-Engil (-0,17%) e CTT (-0,15%).Com ganhos destaca-se a Jerónimo Martins, aA Nos está também a valorizar 0,53%, seguida da Navigator, com mais 0,49%, e da Sonae, que sobe 0,19%.