Bitcoin cai pelo quarto dia, vale menos de 30.000 dólares e leva ações cripto de arrasto

Bloomberg Galaxy Crypto Index cai 4%.

Marathon Digital (-3,5%), Riot Blockchain (

-1,4%) ou das europeias

Argo Blockchain (-9,8%), On-Line Blockchain (-4,9%) e

Northern Data (-5,7%).





A bitcoin está a perder 3,39% para os 29.733,98 dólares por unidade nesta terça-feira, neste que é o quarto dia consecutivo em que a moeda digital perde peso, regresso a um patamar apenas atingido quatro vezes durante este ano.Muitos analistas olhavam para os 30.000 dólares como um ponto de resistência que, uma vez ultrapassado, poderia resultar numa sequência de quedas conseguintes. A queda nesta que é maior criptomoeda do mundo levou os pares de arrasto, numa altura em que oNuma altura em que a inflação tem assustado os mercados de ações e a propagação de covid-19 está a minar o otimismo em torno da recuperação económica, os investidores afastam-se de ativos de maior risco como é o caso das criptomoedas, olhando para outros, como o mercado de dívida soberana, apesar do nível de juros muito baixo.A narrativa de que a bitcoin poderá ser vista como uma boa alternativa de investimento em tempos de inflações mais elevadas tem caído por terra durante este ano, uma vez que a criptomoeda acumula um ganho de 2% este ano, abaixo da taxa de inflação, e muito aquém da valorização de 13% registada no S&P 500.A queda de hoje está a levar de arrasto várias empresas com exposições a bitcoins, como é o caso das norte-americanasEste ano, a bitcoin está a ser atingida por várias frentes. Desde a Tesla ter começado a deixar de aceitar bitcoins como forma de pagamento, até à pressão feita pelos reguladores na China para expulsar toda a mineração que é feita no país - a corresponde a mais de metade do total.