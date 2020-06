Blackrock abandona participação qualificada na Jerónimo Martins

A Blackrock reduziu a participação que detinha na portuguesa Jerónimo Martins, colocando-se abaixo do patamar de 2% a partir do qual a participação é considerada qualificada.





A informação foi prestada aos investidores através de um comunicado publicado pela Jerónimo Martins na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





Os direitos de votos da Blackrock caíram para os 629.293.220, não se encontrando especificada a percentagem da participação atual. A alteração aconteceu no dia 2 de junho deste ano, segundo o prospeto.





A Blackrock era, a 31 de dezembro de 2019, o terceiro maior acionista da Jerónimo Martins, de acordo com a informação disponível no site da empresa. Acima dos 2,05% da Blackrock ficavam, na mesma data, a Asteck, com uma quota de 5% e a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que detinha 56,136% do capital.