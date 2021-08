Euronext muda nome ao PSI-20. Agora é só PSI

O principal índice da bolsa de Lisboa vai mudar de nome. O PSI-20 vai perder o número e passar a chamar-se apenas PSI a partir de março de 2022, quando realizar a revisão anual. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela empresa que gere bolsas europeias como a portuguesa, a Euronext.

"A Euronext anuncia que o nome do índice nacional português benchmark irá mudar de nome de PSI-20 para PSI. A metodologia do índice será também ajustada por forma a melhorar a liquidez e eficiência do índice e ir melhor ao encontro das necessidades dos utilizadores", refere a empresa em comunicado.

O nome provinha da junção entre Portuguese Stock Index (ou seja, índice de ações português, em inglês) com o número indicativo de cotadas que deveria ter. No entanto, há muito que não havia 20 cotadas, mas apenas 18, o mínimo permitido nas regras do índice.



Além de deixar de ter esse "compromisso" no título, as próprias regras serão alvo de mudanças. "Os ajustamentos à metodologia do índice PSI irão incluir a determinação do tamanho mínimo das empresas que podem entrar no índice no momento de cada revisão trimestral e anual (capitalização de mercado de 100 milhões de euros em free float) e a remoção de requisitos para o mínimo de constituintes", explica.



As mudanças resultam de um processo de consulta pública que foi aberto com stakeholders nacionais e internacionais. "O novo nome e metodologia estão desenhados para aumentar a atratividade do índice, melhorando a qualidade e consequentementer a confiança dos utilizadores", acrescenta a Euronext.

(Notícia atualizada às 17h20)