Bolsas inquietas entre guerra, recessão e correções

O sentimento de correção, depois das quedas dos últimos dias, salvou as principais bolsas mundiais do efeito “Putin”. Apenas a praça moscovita caiu aos pés do presidente russo após o discurso do líder do Kremlin. Para o futuro, o xadrez financeiro mundial continuará volátil.

