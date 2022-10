Bolsas trocam palácios por “bunkers” de dados

Um toque com o cartão, um código e a primeira porta abre-se. Logo a seguir outra e ainda mais duas. No total, são sete as camadas de segurança que tem o centro de dados de Bérgamo detido pela Aruba, mas gerido e operado em conjunto com o grupo Euronext. Já dentro de uma outra porta, o alarme dispara: “É por estar aberta há mais de 30 segundos”, clarifica Giancarlo Giacomello, gestor do centro.





