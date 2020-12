Casa é o “fundo de emergência” para a reforma

Cerca de 60% dos portugueses, com idades entre os 43 e os 63 anos, admitem que dependerão unicamente da pensão do Estado na reforma. Apesar de oito em cada dez pessoas considerarem importante fazer poupanças para a reforma, mais de metade diz que não tem capacidade para poupar ao fim do mês. A casa própria afigura-se, assim, como o plano B para gerar rendimento adicional na reforma, segundo concluiu um estudo do BBVA.





