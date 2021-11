China confirma que vai recorrer às reservas de petróleo para controlar preços

Leia Também EUA vão usar reservas estratégicas de petróleo em coordenação com outros países

O Governo chinês confirmou esta quarta-feira que vai recorrer às suas reservas de petróleo, em colaboração com outros países, para tentar baixar os preços do combustível."A China, face às suas necessidades e condições atuais, utilizará as suas reservas nacionais de petróleo bruto e tomará outras medidas necessárias para manter a estabilidade no mercado", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, em conferência de imprensa.Os Estados Unidos anunciaram, na terça-feira, que vão libertar cerca de 50 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo do país, num esforço para baixar os preços da gasolina e deter o aumento da inflação.A Casa Branca disse que a medida foi coordenada com os governos da China, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Índia.As autoridades em Washington disseram que o esforço coordenado é o primeiro do tipo e deve ser visto como um aviso aos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC) para aumentarem a produção, visando controlar o aumento dos preços do combustível.