CMVM avisa que Quotex não tem autorização para exercer intermediação financeira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avisou esta terça-feira que a Quotex não está autorizada a exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal."A CMVM alerta para o facto de as entidades Quotex/Maxbit LLC e Quotex/Awesomo Ltd [...] não estarem autorizadas nem registadas junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal", indicou em comunicado.Segundo a mesma nota, estas entidades também não podem realizar publicidade ou prospeção de clientes para a celebração de contratos de intermediação financeira.A lista das entidades autorizadas a prestar serviços financeiros em Portugal e a lista das que oferecem serviços de investimento em instrumentos financeiros está disponível no 'site' do regulador."Todas as pessoas e entidades que tiveram estabelecido qualquer relação comercial com as entidades acima identificadas, poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 ou por 'e-mail' para cmvm@cmvm.pt", lê-se no documento.