"A morosidade da OPA à EDP não tem que ver connosco". Quem o diz é a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Gabriela Figueiredo Dias explicou, num encontro com jornalistas, esta quinta-feira, que o impasse na operação está dependente de regras de concorrência e regulação específicas do próprio setor.A operação foi anunciada em maio do ano passado, tendo depois sido solicitada a aprovação do registo da oferta. Mas este ainda não pode arrancar na CMVM devido à falta de "autorizações administrativas num conjunto de jurisdições", acrescentou João Gião, membro do conselho de administraçáo da CMVM.O mesmo responsável explicou que o prazo na CMVM ainda não arrancou, uma vez que este começa a contar a partir da instrução do processo, o que ainda não aconteceu. Contudo, o regulador do mercado de capitais está "atento" a estas evoluções.