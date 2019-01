Miguel Baltazar

A China Three Gorges, a empresa que lançou uma OPA à EDP no passado mês de maio, já há um mês que cessou o contacto que mantinha com os reguladores europeus acerca da Oferta Pública de Aquisição, avança a Reuters.

A informação foi apurada pela agência de notícias junto de duas fontes próximas do processo.

Para avançar com a OPA, são necessárias aprovações de diversas entidades, entre elas os reguladores europeus - formalidades estas que estarão por completar tanto no Velho Continente como do outro lado do Atlântico, onde os reguladores americanos também têm de dar o seu aval.

Só depois de conseguidas as várias aprovações é que a oferta poderá ser registada na Comissão de Mercado e dos Valores Mobiliários (CMVM), o regulador português. Esta entidade afirma que não existem sinais de que os chineses se preparem para desistir da OPA.

O valor da operação em causa ascende aos 9 mil milhões de euros, dada a oferta de 3,26 euros por ação no caso da EDP e os 7,10 euros que a CTG está disposta a dar por cada título da subsidiária EDP Renováveis.

A EDP prefere não tecer qualquer comentário acerca deste último desenvolvimento. Contudo, esta manhã, na conferência do Fórum Económico Mundial em Davos, o CEO da EDP, António Mexia já tinha alertado para a existência de "muitos obstáculos" e para a necessidade de clarificar algumas questões regulatórias, embora garantisse que a oferta sobre a elétrica está ainda a decorrer.

Já as fontes contactadas pela Reuters indicam que o interesse da parte dos chineses, que já controlam 23% da EDP, em aumentar a sua participação através da OPA, tem arrefecido. A abalar a vontade da CTG em continuar com o processo estarão não só os obstáculos regulatórios como também abalos recentes ao nível da liderança da empresa chinesa e, ainda, os travões que a União Europeia tem posto ao investimento chinês. No passado mês de Novembro, a União Europeia fechou um esboço da legislação que, a ser aprovada nos próximos meses, ditará um maior escrutínio do investimento estrangeiro em países do bloco - sendo que a preocupação com o crescente investimento chinês na região é assumida.

(Notícia atualizada às 18:53)