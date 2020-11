Com "onda azul" mais difícil, mercados olham para turbulência no horizonte com receio

A disputa entre Biden e Trump em cinco estados importantes implica que o resultado final destas eleições ainda pode demorar vários dias a ser conhecido. No Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Geórgia e Nevada a contagem de votos prossegue, sendo que a Pensilvânia já informou que a contagem só se será finalizada daqui a uns dias, enquanto no Nevada não será sequer retomada até quinta-feira às 9h00 da manhã.



Se Biden vencer em dois destes - Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e Geórgia – ganhas as eleições. Na casa de apostas britânica, Smarkets Exchange, Biden leva agora vantagem, recuperando face a Trump que comandou, quase toda a noite, as epostas. A recolha da empresa dá agora quase 56% a Biden, contra 45% de Trump que chegou, durante a noite, a ter 80% de probabilidades.



Por agora, Joe Biden, o candidato democrata, segue neste momento com mais votos no colégio eleitoral (238 contra 213, sendo precisos 270 para vencer).



A estratega de investimentos dos Estados Unidos da Allianz Global Investors (AllianzGI), Mona Mahajan, considera que a eleição presidencial não produziu a onda azul esperada, sacudindo os mercados. A corrida está a ser mais competitiva "do que o cenário de onda azul projetado".

Independentemente de quem quer que venha a ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América, uma coisa parece ser certa: os mercados querem a maior união possível para que seja aprovado o novo pacote de estímulos orçamentais, a ser discutido desde julho deste ano, e cujo desfecho continua por definir.Nesse cenário, seria mais favorável que o próximo partido a líderar a Casa Branca, fosse também o partido com maioria conquistada no Senado e na Câmara dos Representantes.Até ao momento, com os resultados que são conhecidos, o Senado está dividido com 47 lugares para cada partido - a maioria é atingida quando for conquistado o assento número 51 para um dos partidos. No caso da Câmara dos Representantes, estão contados 188 lugares para os Democratas e 181 lugares para os Republicanos, que precisam de chegar aos 218 lugares para a maioria."O ponto-chave para os mercados será se o governo - liderado por Biden ou Trump - estará dividido", diz Peter McCallum, analista da Mizuho International, em Londres, que acrescenta que "como as coisas estão, este é o resultado mais provável. Portanto, as ações estão em queda ligeira e a curva das 'yields' do Tesouro achatada".