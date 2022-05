Crédito ao consumo regista maior crescimento desde a pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A concessão de crédito que tem como finalidade o consumo manteve, em abril, a tendência de crescimento observada nos últimos meses, com estes empréstimos a registarem o crescimento mais elevado desde abril de 2020, na primeira fase da pandemia.





De acordo com os dados publicados esta manhã pelo Banco de Portugal, o montante total dos empréstimos ao consumo fixou-se em 20 mil milhões de euros em abril, acima dos 19,95 mil milhões registados um mês antes. Desde setembro do ano passado, que estes financiamentos têm vindo a acelerar, depois do travão registado durante o período da pandemia.





Face a abril de 2021 regista-se um crescimento de 5,1%, o valor mais elevado desde abril de 2020.





Já no crédito à habitação, o "stock" acumulado também registou uma evolução positiva. O montante total de empréstimos aos particulares para habitação cresceu 4,8% em relação a abril de 2021, para 98,3 mil milhões de euros. Segundo o Banco de Portugal trata-se de um crescimento semelhante ao observado no mês anterior.





As novas operações de crédito a particulares têm vivido um bom momento. Durante o mês de março (os dados relativos a novas operações em abril são divulgados na próxima semana) foram concedidos 1.691 milhões de euros em novos empréstimos para a aquisição de habitação, o valor mais elevado desde o final de 2007 e uma subida de cerca de 33% face aos 1.270 milhões emprestados em fevereiro.





No acumulado dos primeiros três meses foram emprestados 4.155 milhões de euros para a compra de casa, o que equivale também a um novo máximo desde 2007, período anterior à crise financeira de 2008.