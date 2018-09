Criptomoedas continuam em queda. Mercado “perde” 640 mil milhões desde Janeiro

As criptomoedas continuam sob pressão, com os investidores a levarem este mercado para mínimos de 10 meses. Desde o pico de Janeiro, o mercado das moedas digitais “encolheu” 640 mil milhões de dólares.

Reuters

As criptomoedas estão a desvalorizar, prolongando a tendência de queda registada já na semana passada. A bitcoin, a moeda digital mais conhecida, está a cair 2,13% para 6.309,92 dólares, perdendo assim quase 56% desde o início do ano. A ethereum está a registar a maior queda (9,15%), valendo 198,435 dólares, o que corresponde ao valor mais baixo desde que negoceia.

E este é o cenário que impera neste mercado, com a ripple a ceder mais de 6% para 0,2746 dólares e a litlecoin a cair quase 3% para 55 dólares. Em ambos os casos as quedas desde o início do ano são superiores a 60%.

Estas quedas estão a levar a capitalização deste mercado para 197 mil milhões de dólares, menos 640 mil milhões do que no pico de Janeiro, realça a Bloomberg, com base nos valores da CoinMarketCap.com.

Os investidores estão assim a reflectir os receios de que a regulação e a utilização de activos digitais demore mais tempo a tornar-se uma realidade.

Receios que se intensificaram depois de na semana passada o Goldman Sachs ter abortado o plano de curto prazo para arrancar uma plataforma de negociação de criptomoedas, segundo a Bussiness Insider. Esta decisão do Goldman Sachs surge depois de no mês passado, as autoridades americanas terem rejeitado uma nova ronda de propostas para negociação de criptomoedas. Em causa está o facto de a SEC ter adiado a decisão sobre se permite que seja negociado um fundo associado à bitcoin. A SEC tem agora até 30 de Setembro para "aprovar ou reprovar" ou determinar procedimentos.