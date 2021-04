Criptomoedas devem enfrentar ronda "drástica" de supervisão

Os reguladores do setor financeiro estão prestes a intensificar medidas para supervisionar o "boom" do mercado de criptomoedas, segundo Sheila Warren, especialista em "blockchain" - a plataforma por detrás destas moedas digitais - que pertence ao comité executivo do Fórum Económico Mundial.Para Warren, os desafios incluem acompanhar a natureza sem fronteiras da bitcoin e de outros "tokens" digitais, além de garantir que a inovação não seja sufocada."Vamos assistir a outra ronda de tentativas bastante drásticas de regular esse espaço", declarou num seminário online da Bloomberg a responsável por dados, "blockchain" e ativos digitais no Fórum Económico Mundial.E acrescentou que "com mais atividade nesse espaço, há cada vez mais sinais de procura para que os reguladores se envolvam".Os "tokens digitais" atraem cada vez mais atenção graças à estrondosa estreia em bolsa da Coinbase Global no Nasdaq, bem como à valorização da bitcoin. As empresas de criptomoedas contratam talentos de peso para moldar o novo ambiente regulatório e enfrentar o ceticismo persistente em torno dos "tokens" digitais.Os governos estão a avaliar mais de perto os riscos do setor com a ampliação da base de investidores. Os defensores mais fervorosos da bitcoin veem a moeda digital como uma reserva moderna de valor e proteção contra a inflação, enquanto outros temem que uma bolha especulativa esteja a caminho.A euforia em torno da bitcoin atingiu um pico no início da semana, antes do anúncio há muito tempo esperado da entrada em bolsa da Coinbase - o que fez subir a maior moeda digital para um recorde de quase 65 mil dólares.Ainda assim, a entrada em bolsa da Coinbase anuncia um novo período de maior atividade no setor das criptomoedas, disse Sheila Warren, acrescentando que se "alguns veem isso como o pico, acho que estão absolutamente errados".