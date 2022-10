De chegada ao Porto, irlandesa FinTrU quer contratar 500 pessoas

A empresa irlandesa especializada em soluções regulatórias para bancos de investimento, FinTrU, está a apostar no Porto para entrar em Portugal. O primeiro escritório está previsto abrir em dezembro e o objetivo é que venha a contar com 150 trabalhadores até final de 2023. Dentro de cinco anos, pretende ter 500, com o incentivo do modelo de trabalho híbrido.





