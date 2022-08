Dinamarquesa que vai investir em Sines obtém 3 mil milhões para novo fundo

dinamarquesa

Copenhagen Infrastructure Partners anunciou esta quarta-feira que fechou o investimento para o seu novo fundo, CI Energy Transition Fund I. O fundo fechou no limite dos três mil milhões de euros, tratando-se do maior fundo de investimento dedicado ao hidrogénio verde a nível mundial.A Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) integra um consórcio - com a portuguesa Madoqua Renewables, a neerlandesa Power2X - que tem um projeto de produção de hidrogénio e amónia verdes em Sines no valor de mil milhões de euros.

O CI Energy Transition Fund I vai investir na próxima geração de infraestruturas de energias renováveis incluindo projetos à escala industrial Power-to-X e permite aos investidores institucionais participar na descarbonização das chamadas indústrias difíceis e apoiar a integração de energia renovável no cabaz energético.