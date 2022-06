Portugal pode exportar amónia verde já em 2026

A garantia é dada pelo consórcio MadoquaPower2X, que vai investir mil milhões para transformar Portugal no primeiro produtor mundial à escala industrial deste biocombustível produzido com hidrogénio verde. O primeiro navio vai sair de Sines no final de 2026.

Portugal pode exportar amónia verde já em 2026









