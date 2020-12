Drahi sobe em 30% preço da OPA sobre a dona da Meo

O multimilionário Patrick Drahi decidiu aumentar o preço da oferta sobre a Altice, de 4,11 euros por ação (incluindo dividendos) para 5,35 euros por ação, de forma a garantir o apoio dos acionistas institucionais e assim ter sucesso na oferta.



Os novos termos revelam um prémio de 30% entregue na segunda proposta se comparada à primeira, avaliando a Altice em 5,7 mil milhões de euros, mostram os números revelados em comunicado.





Em relação ao preço de fecho de dia 10 de setembro das ações de classe A da cotada, a oferta representa um prémio de 61%. Esta foi a data anterior ao anúncio de que o acionista principal e fundador da Altice Europe, Patrick Drahi, lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa.



As ações da Altice estão a reagir em forte alta, com uma valorização de 23,25% para 5,328 euros, um valor em linha com a nova contrapartida. Para ficar com 100% do capital da Altice, o multimilionário Patrick Drahi tem agora de gastar cerca de 3,2 mil milhões de euros, acima dos 2,5 mil milhões de euros previstos na primeira oferta.





Com esta subida do preço da OPA, Drahi garante que vários acionistas da operadora aceitam a oferta. Os investidores institucionais Boussard & Gavaudan, Diameter, Elliott, LB Partners, Lucerne, Sessa, Sheffield e Winterbrook, que em conjunto têm 9,1% do capital da Altice, já se comprometeram a vender as ações na OPA.



Drahi teve de abrir os cordões à bolsa para acabar com a contestação destes acionistas, sendo que alguns deles tinham já avançado com processos contra o empresário por considerarem que a primeira oferta não avaliava devidamente a Altice.



O objetivo da operação é retirar a empresa de telecomunicações de bolsa – esta que, em Portugal, controla a antiga Portugal Telecom, dona da marca Meo, depois de ter comprado a Portugal Telecom em 2014 por 7 mil milhões de euros.





A OPA foi lançada através da Next Private, companhia controlada por Patrick Drahi. A oferta está condicionada à obtenção de pelos menos 95% do capital da Altice, limite a partir do qual a empresa pode ser removida de bolsa. O oferente estima que a operação esteja concluída no primeiro trimestre de 2021.