Arturo Estrella, o economista que estudou a ligação entre a inversão da curva de rendimentos e a probabilidade de recessões, avisou que no segundo semestre do próximo ano essa probabilidade é "muito elevada".

Esse acontecimento no mercado secundário de dívida pública tem sido um indicador fidedigno de recessão no passado. "Já passaram 50 anos e sete recessões com um historial perfeito", argumenta Estrella. "É impossível ter 100% de certezas sobre o futuro, mas eu diria que a probabilidade de haver uma recessão na segunda parte do próximo ano é muito elevada", antevê.



Auturo Estrella foi professor de economia no Instituto Rensselaer Polytechnic e esteve na Reserva Federal da Nova Iorque enquanto economista. Quando trabalhou na Fed, Estrella estudou o "spread" entre os juros a dez anos e a três meses como um indicador de recessão, o qual mostrou ser historicamente preciso. Nesses prazos, a inversão já ocorreu e mantém-se.



"Aquele que dizem que as coisas vão ser diferentes desta vez estão provavelmente a contar com o facto de que demorará dois anos a se saber com certeza, portanto quem é que irá lembrar-se [dessas declarações]?", questionou o economista norte-americano.



Para Estrella há razões para estar preocupado, mas também é preciso ter vários fatores em consideração. "É preciso ver se esta inversão persiste", explica, referindo que tem de se manter por um mês ou um trimestre, e não apenas por um dia, para ser um alerta de recessão.



O ex-economista da Fed esclareceu também que, segundo o que estudou, o mercado de obrigações tende a ser o "sinal de antecipação", demorando meses até que as bolsas vejam algum efeito.

A probabilidade de haver uma recessão no segundo semestre do próximo ano é "muito elevada". Quem o diz é o economista Arturo Estrella, em declarações à CNBC , que primeiro estudou a ligação entre a inversão da curva de rendimentos da dívida norte-americana e a antecipação de recessões.Em causa está o mercado de obrigações, o qual tem estado sob o foco dos investidores nos últimos tempos. Nas últimas duas semanas, por três vezes, os juros da dívida norte-americana a dez anos negociaram abaixo dos juros a dois anos, inversamente ao que acontece quando a economia está "saudável". Isto quer dizer que os mercados temem mais o curto prazo do que o longo prazo, sinalizando que pode estar para chegar uma recessão.