Energia domina dois terços da bolsa de Lisboa

O PSI-20 ganha uma nova cotada e reforçar, ainda mais, o poder da energia. A Greenvolt de João Manso Neto (empresa do grupo Altri especializada em biomassa) junta-se à EDP, EDP Renováveis, REN e Galp Energia no índice de referência nacional. As cinco representam, em conjunto, mais de dois terços da soma das capitalizações bolsistas do índice.





