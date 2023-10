Estado vai fechar o ano com almofada de 6 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os cofres do Estado vão fechar o ano com uma almofada financeira na ordem dos 6 mil milhões de euros, em linha com o ano anterior. Os números, avançados ao Negócios pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, ficam já longe dos máximos que Portugal guardou durante a troika, quando não tinha acesso a financiamento nos mercados, ou na pandemia para acautelar uma crise.





...