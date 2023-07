Euro troca de lugar com o dólar e ganha força até 2025

No verão do ano passado o euro protagonizava um feito que não se via há 20 anos: um recuo com mais balanço atirou-o para a paridade unitária face ao dólar. Logo de seguida, quebrava esse patamar, deixando os mercados em alvoroço. E isto sobretudo pela diferença de velocidades dos dois bancos centrais regentes: a Reserva Federal (Fed) norte-americana estava mais à frente do que o Banco Central Europeu (BCE)na luta contra a inflaç

...