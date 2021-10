Família mais rica do mundo revela investimentos de 5 mil milhões de dólares em ativos

Os Walton são a família mais abastada do mundo, com um património avaliado em 238 mil milhões de dólares. Cerca de metade da sua fortuna está associada à maior retalhista mundial, a Walmart, fundada em 1950 por Sam Walton. A família tem divulgado parte dos seus investimentos, tendo revelado que detinha quase cinco mil milhões de dólares em ativos no final de junho.

