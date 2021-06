Fórmula Greene. O bê-á-bá do método que define o dinheiro a poupar em cada idade

Kimmie Greene é a analista financeira que está por trás desta fórmula de poupança, que divide o que cada cidadão deve poupar por idades, começando logo aos 20 anos, idade em que a economista prevê a entrada no mercado de trabalho. A "Fórmula Grenee" determina o nível de poupança com base nos anos de vida.Greene não fala em quantidades exatas de dinheiro que devem ser poupados, defendendo que cada pessoa se deve ajustar consoante os seus rendimentos. Assim, a analista olha antes para as percentagens de vencimento de cada um e não para números absolutos.A "Fórmula Grenee" defende que aos 20 anos, idade em que se poderá ter entrado no mercado de trabalho, cada pessoa deverá ser capaz de poupar 25% do seu rendimento anual, servindo como uma espécie de catapulta para que dez anos depois, aos 30, cada cidadão tenha conseguido amealhar 100% do seu salário anual bruto.A partir da casa dos 30 anos de idade, Greene diz, através deste método, que cada pessoa deverá ser capaz de poupar um salário anual a cada cinco anos, garantido o dobro da poupança inicial aos 35 anos, o triplo aos 40 anos, chegando aos 65 anos, idade aproximada de reforma, com um montante acumulado de oito vezes o salário anual.Peguemos no exemplo do salário médio nacional. De acordo com o INE (Instituo Nacional de Estatística), o salário médio anual de um português no ano passado foi de 15.768 brutos.Então, aplicando este valor à "Fórmula Grenee" e considerando que é um ordenado fixo ao longo da vida, um cidadão português que tenha entrado para o mercado de trabalho aos 20 anos, deverá conseguir guardar 15.768 euros aos 30 anos para chegar aos 65 anos com um montante de 126.144 euros poupados.Numa entrevista à CNBC, a autora desta teoria defende que para que resulte, cada um tem de ter em consideração vários aspetos como morar numa cidade onde o rácio entre salário e preço das casas seja o mais atrativo. Uma alternativa poderá ser investir algum do dinheiro que for poupado em vários depósitos que podem dar rendimentos que, apesar de serem baixos, sempre são uma ajuda para fazer render o dinheiro.