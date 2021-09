Fundo quer atrair 150 milhões de África para vistos “gold”

O veículo de investimento Tabah Capital, presente em vários projetos imobiliários sobretudo no Norte do País, está a ultimar os pormenores para o lançamento de um novo fundo de “venture capital”. O objetivo é captar 150 milhões de euros, nos próximos dois anos, junto de investidores que possam aceder aos vistos “gold”, sobretudo oriundos do continente africano.





