IGCP recompra obrigações com maturidade em 2023 e 2024 esta quarta-feira

O IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai recomprar obrigações do Tesouro com maturidades em 2023 e 2024 esta quarta-feira, dia 30 de novembro, às 10h00.



O IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, indica que as obrigações vão ter um cupão de 4,95% e 5,65%, respetivamente.